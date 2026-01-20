Targa contraffatta, guida in stato di ebbrezza e prostituzione. Scattano denunce e sanzioni

Un fine settimana di controlli a Montecchio Maggiore, dove la Polizia Locale dei Castelli ha messo in campo una serie di operazioni per contrastare l’illegalità e a tutelare il decoro urbano. Tra targhe contraffatte, guida in stato di ebbrezza e mancanza di assicurazione, il bilancio parla chiaro: denunce, sequestri e sanzioni pesanti che hanno colpito comportamenti pericolosi e tentativi di aggirare la legge.

L’episodio più singolare è avvenuto nella mattinata di sabato 17 gennaio in via Pacinotti, quando gli agenti hanno fermato un autocarro Fiat Ducato, insospettiti da un fanale guasto e da una targa prova che presentava anomalie. Alla guida A.D., un trentacinquenne residente a Vicenza, che aveva tentato di camuffare la targa alterando l’ultima cifra con del nastro adesivo nero per trasformare un 1 in un 7. Gli accertamenti tecnici hanno svelato una situazione di totale irregolarità: il furgone, oltre a essere privo di assicurazione, risultava già radiato dalla circolazione e destinato all’esportazione. L’uomo è stato denunciato per falso e dovrà pagare multe per oltre 3.500 euro, mentre il mezzo è stato sequestrato per la confisca definitiva.

I controlli sono proseguiti nel pomeriggio in viale Milano, dove una pattuglia ha intercettato una Fiat Punto condotta da un trentanovenne di Arzignano. Diverse le infrazioni riscontrate in questo caso dagli agenti. Oltre ad essere positivo all’alcol test con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite, il conducente circolava in auto senza assicurazione nonostante il mezzo fosse già sotto sequestro per lo stesso motivo e il passaggio di proprietà non era mai stato registrato. Per il 39enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e sanzioni superiori ai 2.500 euro, con l’immediata sottrazione del veicolo.

La legge per i neopatentati, che prevede tolleranza zero per il consumo di alcol, ha colpito un 19enne fermato sabato sera. Il giovane è stato trovato con un tasso alcolemico relativamente basso, ma visto il divieto assoluto di consumare alcolici per i neopatentati, per lui è scattata una multa da 168 euro e il taglio di 10 punti dalla patente.

Oltre alla sicurezza stradale, gli agenti hanno presidiato il territorio anche sul fronte del decoro urbano, elevando lungo viale Trieste due sanzioni da 500 euro ciascuna per violazione del regolamento sulla prostituzione su strada.

Soddisfatto dell’operato degli agenti il sindaco Silvio Parise, che ha commentato: “Prevenire comportamenti pericolosi, contrastare azioni illecite e ridurre il rischio di incidenti gravi sulle strade: tre obiettivi che la Polizia Locale dei Castelli ha perseguito anche negli ultimi con l’unico fine di tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle regole, soprattutto nei momenti in cui aumenta la circolazione e la frequentazione degli spazi pubblici, come nel fine settimana”.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.