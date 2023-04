Uomo accoltellato in un bar: è in gravi condizioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave fatto di cronaca nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a Montecchio Maggiore, dove un uomo è stato accoltellato ed è gravi condizioni.

I fatti sono avvenuti alle 16.15 in un esercizio pubblico di via Antonio Giuriolo, il Seven Lounge Bar: l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio. soccorso da un’ambulanza del Suem 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in condizioni critiche. Secondo alcune indiscrezioni la persona che lo ha aggredito sarebbe già stata portata in caserma dai carabinieri, che stanno indagando sui fatti.

Notizia in aggiornamento