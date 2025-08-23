Musica, palloncini e fiori bianchi per l’ultimo saluto a Mattia, morto nel frontale di Ferragosto

Nel Duomo di Ognissanti ad Arzignano si è tenuto questa mattina, 23 agosto, il commosso e partecipato ultimo saluto a Mattia Cardascia, uno dei due studenti 16enni morti la sera di Ferragosto ad Arzignano in un incidente frontale fra il ciclomotore su cui viaggiavano e una Volkswagen Golf guidata da un 50enne del posto. Lunedì mattina 25 agosto nella Chiesa Parrocchiale di Villaggio Giardino sempre ad Arzignano sarà la volta dell’estremo saluto al suo amico, Giulio Pizzolato. I due ragazzi sono morti a distanza di poche ore uno dall’altro, all’indomani dell’incidente.

Alla celebrazione funebre questa mattina erano presenti in moltissimi, stretti attorno ai familiari e tutti quelli che volevano bene a Mattia: cittadini ma soprattutto tanti ragazzi e ragazze, coetanei legati a Mattia e Giulio da amicizia o dalla frequentazione del liceo artistico Boccioni di Valdagno. In carrozzina e con il braccio fasciato, era presente anche il terzo ragazzo coinvolto nell’incidente.

I compagni di classe, tutti con una maglietta bianca che ritraeva insieme le due vittime della strada in un momento felice, si sono alla fine uniti – piangendo – nel canto, sul sagrato, della canzone di Tiromancino “Immagini che lasciano il segno”, mentre una nuvola di palloncini bianchi si librava in cielo.

Un cuscino di rose bianche era depositato sulla bara e fiori bianchi componevano anche i mazzi di fiori presenti sull’altare, compreso quello inviato dalla sua scuola. “Di Mattia – ha detto don Gigi Fontana nell’omelia – resta la sua grande capacità di infondere gioia e ottimismo in chi gli stava intorno”. Toccanti anche i ricordi degli amici nel corso della celebrazione.

Mattia e Giulio insieme ad altri amici in motorino quella sera stavano viaggiano in direzione di Montorso, quando si sono scontrati frontalmente con la Golf, che ha invaso la corsia opposta. L’auto ha travolto due ciclomotori e ne ha sfiorati altri. alla guida, Luca Beggiato di Arzignano, ora ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale plurimo in quanto risultato positivo all’alcol test: le verifiche a cui è stato sottoposto hanno rilevato un tasso alcolico pari a circa 1,4 grammi-litro.

