Niente Tosano ad Arzignano

Come un fulmine a ciel sereno è da poco arrivata la notizia che ad Arzignano non aprirà nessun supermercato/ipermercato della catena Tosano, di cui si parla da anni e per il quale sembrava tutto in dirittura d’arrivo.

“Considerato che tale comunicazione è pervenuta in piena pandemia Covid, il Sindaco ha preferito aspettare la fine dell’emergenza sanitaria per capire se una volta ripristinata la normale attività sociale e commerciale, la proprietà Tosano potesse cambiare indirizzo in merito alla propria decisione di aprile”, informa l’amministrazione arzignanese.

Sfuma quindi il progetto, agognato da tanti abitanti di Arzignano che da anni attendevano l’apertura. Il dialogo con l’amministrazione e la città si protraeva infatti in maniera proficua da tempo, tanto che erano state concordate una serie di opere pubbliche (rotatoria, nuova via Campagnola, parcheggi, pista ciclopedonale, fermata autobus) utili alla futura viabilità del nuovo punto vendita.

“Proprio stamattina il Sindaco ha voluto svolgere un ultimo colloquio telefonico di verifica con la proprietà Tosano – prosegue la nota – che pur ringraziando per l’interessamento ha confermato la volontà di non aprire il nuovo supermercato alimentare di Arzignano. Tosano ha confermato comunque l’impegno a terminare entro il 2020 tutte le opere di urbanizzazione pubblica, e ha comunicato l’intenzione di utilizzare il nuovo edificio per una diversa e singola attività commerciale di vendita di massimo 2.500 metri quadrati ( quindi no centri/parchi commerciali)”.

Tosano ha motivato la scelta “considerata la difficile congiuntura economica e l’attuale situazione del mercato. Non si ritiene quindi più strategico insediare un proprio punto vendita, di tipo alimentare, in via Lungochiampo. L’immobile che verrà realizzato sarà comunque destinato al una attività commerciale e una attività di ristorazione, consentendo con questo lo sviluppo della capacità occupazionale prevista nell’area”.

Il programma degli investimenti prevede di ultimare le opere convenzionate con l’Amministrazione comunale entro la fine del 2020 e l’immobile destinato ad attività commerciali entro il mese di Aprile del 2021