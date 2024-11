Finisce fuori strada e abbatte palo del telefono: illesa la guidatrice

Alle 5:30, di venerdì 1° novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bivio a Nogarole Vicentino per un’auto che, finita fuoristrada, ha divelto un palo della linea telefonica: illesa la conducente.

La donna stava percorrendo la strada quando incrociando un’altra auto è andata sul bordo carreggiata, finendo con le ruote sull’erba e quindi contro il palo.

La quadra dei vigili del fuoco, arrivata da Schio, ha messo in sicurezza l’Opel Corsa e tagliato del tutto il palo telefonico in vetroresina liberando i cavi telefonici. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro, nonché i tecnici della rete telefonica e il carro attrezzi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.