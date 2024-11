Stop ai furbetti del rifiuto, la videosorveglianza della Polizia Locale ne pizzica 6

Tempi duri per gli incivili anche a Schio. A seguito di segnalazioni ricevute dall’Amministrazione riguardanti l’abbandono di rifiuti indifferenziati e l’uso improprio dei cassonetti destinati allo smaltimento della frazione umida presso l’isola ecologica in via D. Manin a Schio, gli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino hanno eseguito i necessari accertamenti fino a pizzicare gli autori.

Grazie all’ausilio di un avanzato sistema di videosorveglianza mobile infatti, in grado di riconoscere oggetti abbandonati e di leggere le targhe delle vetture coinvolte, sono stati identificati sei episodi di abbandono che hanno portato alla contestazione di altrettante violazioni del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato dal Comune di Schio. Le sanzioni elevate vanno da un minimo di 50euro per utilizzo improprio dei cassonetti, fino ad un massimo di 500euro nel caso di abbandoni esterni alle isole ecologiche. In caso di infrazioni particolarmente gravi, come depositi incontrollati o sversamenti di grandi quantità di rifiuti, sarà inoltre valutata anche la possibilità di procedere penalmente.

“L’impiego di sistemi di videosorveglianza mobile e Body Cam – spiega il vice comandante del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, Loris Revrenna – ha reso il nostro servizio più preciso e immediato. La nostra presenza sul territorio, spesso con personale in abiti borghesi, ha lo scopo di intervenire in modo tempestivo per contrastare queste condotte incivili. Siamo determinati a proseguire su questa strada per assicurare il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici”.

Un’attività quella della Polizia Locale, iniziata di recente e destinata a proseguire, che si inserisce in un programma più ampio di tutela del centro storico attraverso il pattugliamento a piedi ed un uso strategico della tecnologia, strumenti essenziali per garantire una maggiore sicurezza e il rispetto delle regole ambientali a Schio. “La nostra amministrazione è impegnata a garantire una città pulita e sicura, nella quale il rispetto delle regole ambientali sia un obiettivo condiviso da tutta la comunità. Ringrazio il Consorzio Polizia Locale per la pronta risposta e l’efficacia dimostrata, e sottolineo che continueremo a rafforzare i controlli e l’uso di tecnologie avanzate per tutelare il nostro territorio e scoraggiare i comportamenti scorretti” ha aggiunto il vice sindaco Barbara Corzato.