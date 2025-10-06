Operaio investito da un pezzo di metallo di alcuni quintali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un operaio è rimasto infortunato questa mattina, lunedì 6 ottobre, ad Arzignano in un capannone in via Chiampo. L’uomo è stato travolto, per cause in corso di accertamento, da un pezzo di metallo del peso di alcuni quintali.

L’incidente si è verificato attorno alle 9 di questa mattina. Soccorso dai colleghi di lavoro, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Arzignano con un codice di media gravità per una sospetta frattura. Sul posto è intervenuto anche il personale dello Spisal dell’Ulss 8 Berica per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul luogo di lavoro.

