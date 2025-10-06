L’autobetoniera si ribalta: salvo il giovane autista

Perde il controllo dell’autobetoniera, che si rovescia di lato nel fosso. E’ andata bene a un giovane autista di Zanè (di soli 25 anni) oggi pomeriggio 6 ottobre a Sandrigo.

Mentre procedeva in via san Sisto diretto verso la la zona industriale di Sandrigo, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo pesante, che ha deviato dalla sua traiettoria originaria, invadendo la corsia opposta e ribaltandosi sul ciglio stradale.

L’autobetoniera si è quindi adagiandosi sulla sua fiancata sinistra.

Il giovane ha riportato per fortuna solo lievi lesioni, tanto da recarsi autonomente presso l’ospedale di Santorso. I rilievi e regolazione del traffico sono stati effettuati da due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino. Sul posto anche un’azienda specializzata per la pulizia della carreggiata dai detriti ed una autogru per il raddrizzamento del mezzo pesante.