“La leadership femminile? Si costruisce, con l’ascolto e l’empatia”. Parola di Roberta Marta

Che cosa significa oggi essere leader? E perché parlarne al femminile? Nella prima puntata di ‘Libera – senza pregiudizi, al passo con il cambiamento‘, la nuova rubrica di Radio Eco Vicentino condotta da Martina Polelli, queste domande sono state al centro della chiacchierata con Roberta Marta, direttrice marketing, socia e membro del Consiglio di amministrazione di Siggi Group. Insieme a lei si è parlato di ruoli, responsabilità, ascolto e crescita.

Un’imprenditrice e una manager che “eredita” l’azienda di famiglia, insieme con la sorella Silvia, potrebbe sembrare avvantaggiata. “In realtà son convinta che la leadership non si acquisice per eredità, ma va invece sempre costruita. E’ vero, Siggi è l’azienda della mia famiglia – ha spiegato Roberta Marta – ma ho capito presto che si diventa leader solo nel tempo, quando si ha competenza e questo viene riconosciuto all’esterno. Oggi inoltre essere leader, specie per una donna, significa sempre meno comandare e sempre più saper guidare il proprio staff, perchè la leadership è fatta di ascolto, empatia e coordinamento. Non solo di decisione”. Ascolta “‘Donne e leadership’ con Roberta Marta, direttrice marketing di Siggi Group” su Spreaker.

Un altro aspetto, emerso nel corso della chiacchierata, riguarda un aspetto che le femminile brilla forse di più che nel maschile, ossia il riconoscimento dell’altro: “Questo aspetto è fondamentale, se si vuol essere leader. A volte si teme che riconoscere l’altro significhi perdere autorevolezza. E invece è una modalità attraverso cui si costruisce fiducia reciproca, che per lavorare insieme è fondamentale”. E quanto serve un pizzico di fortuna? Per Roberta Marta “la fortuna è solo un’opportunità che scegli di far crescere”. Con una certezza: “Una donna può aprire la strada ad altre donne: quelle che oggi guidano stanno anche costruendo spazi per le donne e le generazioni future”.

