Posata la prima pietra del “polo nidi”: 120 posti per i bimbi di Arzignano. Investiti 4,7 milioni

Nei giorni scorsi ad Arzignano si è posata la classica “prima pietra” del nuovo complesso per l’infanzia che ospiterà in via Fermi il nuovo asilo “nido” e il “micronido“, momento cerimoniale simbolico che apre il cantiere di lavori già predisposto per la costruzione di una struttura con capienza di 120 posti complessivi per i “baby” arzignanesi.

Investimento importante, da 4.675.000 euro, interamente coperto da fondi Pnrr, per un progetto che attinge a buona parte dei finanziamenti ottenuti in città attraverso il Piano. Un progetto a cui l’amministrazione comunale, presente ieri all’inaugurazione, ha puntato nei mesi scorsi per far sorgere un complesso di proprietà dell’ente locale, oltre che più capiente (ci sarà un 33% di posti in più), moderno e funzionale alle esigenze di bambini e famiglie.

Il Comune, infatti, attualmente mette a disposizione un servizio di asilo nido e micronido dai 3 mesi ai 3 anni di età a Villaggio Giardino, in via Giolitti. I piccoli ospiti, 72 più 18 (i neonati) vengono accuditi in uno stabile di proprietà privata. La richiesta di questo servizio da parte della cittadinanza in aumento e la situazione architettonica dell’attuale struttura richiedono degli spazi più funzionali e, per questo, l’amministrazione comunale ha cercato un nuovo sito. Prevendo un grande parco intorno per le attività all’aria aperta e dove ospitare giochi.

La nuova destinazione risponde quindi all’esigenza di un nuovo polo per dell’infanzia, per realizzare degli spazi educativi, sani, ecologici, sicuri, ma al contempo belli, luminosi, duraturi e, possibilmente, con bassi costi di gestione e manutenzione. L’area su cui è prevista la realizzazione del nuovo asilo è collocata tra la zona industriale a sud e ad ovest, i colli ad est, e la città residenziale a nord. Sarà immerso nel verde e di agevole accesso. Il progetto prevede la realizzazione di due scuole distinte per asilo nido e micronido, poste simmetricamente rispetto ad un grande salone centrale. Le strutture adiacenti sono capaci di ospitare 60 + 60 bambini, ciascuna su quattro sezioni. Strutture per lo più in legno, con previsti il locale di lavanderia e una cucina, oltre al salone centrale.

Dichiarazione del sindaco Alessia Bevilacqua in occasione della posa della prima pietra. “E’ una giornata importantissima per Arzignano. Si tratta di un’opera strategica, di grande importanza per le famiglie – sottolinea la prima cittadina -, che riusciamo a realizzare con i fondi del Pnrr. L’avvio del cantiere avviene proprio in concomitanza con la festa del papà e voglio dedicare quest’opera proprio ai bambini e ai genitori che spero possano usufruire a breve di questa bella struttura”.