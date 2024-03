Il cane border collie “difende” la sua proprietaria colta da malore ma ne ostacola i soccorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Episodio fortunatamente a lieto fine nella tarda serata di ieri ma che vale la pena di essere raccontato, quello a cui hanno assistito e preso parte poliziotti della Questura, sanitari del Suem e pompieri a Vicenza. Una giovane donna, intorno alle 23.40, era stata colpita da una forte crisi epilettica, contorcendosi a terra, mentre era a passeggio con il proprio cane in zona di Santa Bertilla. Dei passanti per la via hanno subito chiamato i soccorsi al 118.

Il fedele amico, di razza border collie, credendo per il suo istinto di proteggerla, in nessun modo permetteva ad alcuno di avvicinarsi alla ragazza in difficoltà. Sia i residenti di via Scalcerle che si erano avvicinati per prestare aiuto, sia poco dopo gli agenti di polizia e i soccorritori del Suem giunti dall’ospedale San Bortolo.

Non è stato facile farlo desistere, visto che strenuamente rimaneva intorno alla proprietaria ringhiando a chiunque si avvicinasse a lei. L’animale di compagnia percepiva la presenza di estranei come una minaccia, in uno slancio di fedeltà per certi versi commuovente per quanto di fatto impedisse di prestare aiuto alla vicentina ancora distesa a terra sull’asfalto, perseverando ad abbaiare e mostrare la dentatura.

Dagli operatori del 118 ai poliziotti, il tentativo di “metterlo a cuccia” fin qui infruttuoso è passato ai vigili del fuoco, i quali grazie alle protezioni di cui dispongono sono riusciti a sfilare il guinzaglio attaccato alla giovane donna e portare a distanza di sicurezza il cane, a fatica, vista l’energia dimostrata e il peso di circa 20 chilogrammi. Così si è potuto facilitare il primo soccorso della ragazza colpita dalla crisi, poi trasportata in pronto soccorso – si riprenderà – ma anche agli agenti della Polizia di Stato che attraverso i documenti portati con lei hanno potuto identificarla e rintracciare la madre della ragazza, giunta quindi sul posto subito dopo, residente nelle vicinanze.

Proprio a lei è stato affidato il border collie, dimostratosi, per quanto a “torto”, un cane da difesa fedelissimo e integerrimo. E che attende il ritorno a casa dell’amata padrona.