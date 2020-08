Prosegue la “battaglia” sui rifiuti selvaggi. Multa da 200 euro per tre trasgressori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il luogo dove avano sparso i loro sacchi di rifiuti era quello consono, ma non avevano fatto caso agli orari e le date previste nel territorio di Arzignano. Quanto basta per trasgredire alle regole e “meritarsi” uno ciascuno una sanzione da 200 euro, salasso che contribuirà, probabilmente, a prestare maggior attenzione per il futuro e “allenerà” inoltre il senso civico di tre cittadini stranieri.

Ai tre utenti inadempienti sono riusciti a risalire gli agenti del comando di polizia locale Ovest Vicentino, dopo aver raccolto la segnalazione dello scorretto rilascio dell’immondizia indifferenziata abbandonata in via Olimpica.

A distanza di circa due settimane dal ritrovamento dei sacchetti conferiti in modo irregolare il personale del comando locale è riuscito a risalire con certezza agli autori dei misfatti, irrispettosi delle norme in materia di decoro urbano contemplate nel regolamento comunale vigente nella città più popolosa della vallata del Chiampo. Ai tre cittadini multati, dopo gli accertamenti condotti nei giorni scorsi, peraltro rimasti non poco sorpresi dalla contravvenzione giunta a domicilio, non è rimasto che rassegnarsi ad adempiere entro i tempi previsti. Anche se avessero agito in buona fede, non dimostrabile.

Si tratta di due cittadini asiatici provenienti dal Bangladesh e di un 40enne africano originario del Senegal, casi che vanno ad aggiungersi ad altri già scovati e per così dire “castigati” dai controlli certosini delle pattuglie di polizia locale arzignanesi. Già da tempo schierate su questo “fronte di battaglia urbana” al fine di garantire il decoro del bene pubblico nella città, oltre ad agevolare il lavoro sulle strade del personale incaricato che si occupa della raccolta e dello smaltimento di rifiuti.