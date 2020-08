Work in progress sul Ponte della Libertà. Il restauro avanza, ora i lavori antisismici

Due mesi a corsia ristretta sul Ponte della Libertà di Valdagno, oggetto da alcune settimane dei previsti lavori di restauro dell’infrastruttura. Cantiere in corso che presuppone anche l’adeguamento del viadotto ai criteri antisismici, compresi nell’investimento da 660 mila euro condivisi dal Comune locale e Regione Veneto, cofinanziatrice del grande intervento iniziato dopo il periodi di lockdown e giunto nella fase cruciale.

Miglioramento sismico e restauro statico le due istanze ora d’attualità tra fine estate e inizio autunno 2020, che per soddisfarle pienamente necessitano del restringimento della carreggiata per 6,5 metri, come spiega l’ufficio stampa dell’ente locale attraverso una nota, per quanto riguarda la corsia a salire sull’incrocio tra viale Trento e viale dei Lanifici.

Dopo poco meno di 90 anni di onorato servizio alla comunità valdagnese, insomma, uno dei tre ponti storici della città sta completando il proprio profondo “lifting” che lo restituirà alla cittadinanza più sicuro prima di tutto e, poi, esteticamente rinnovato. La fase 2 dell’intervento sul cantiere sarà inaugurata il prossimo 24 agosto con previsione di conclusione dei lavori esattamente due mesi dopo ad autunno inoltrato, in data 24 ottobre 2020. La modifica dell’area di cantiere permetterà la realizzazione della cosiddetta “platea di contrasto” del ponte.

I disagi alla circolazione saranno comunque ridotti e rimarrà in funzione il semaforo davanti alla stazione delle autocorriere, in modo da favorire il flusso dei veicoli. Per la sicurezza dei pedoni, invece, l’attraversamento pedonale in corrispondenza del semaforo di viale dei Lanifici non sarà utilizzabile. Si potrà attraversare in ogni caso poco più a nord, all’altezza della Passerella del Tessitore.

“Il rinvenimento di un canale di scolo di grandi dimensioni su una delle sponde del ponte – spiega il Sindaco, Giancarlo Acerbi – ha rallentato alcuni interventi allungando di circa un mese il cantiere. Poche settimane fa ho effettuato un sopralluogo per rendermi conto dei lavori in corso. Stiamo lavorando sulla sicurezza delle nostre strade e dei cittadini, intervenendo su un’asse viabilistico sensibile”. Il ponte misura 43 metri di lunghezza e 12,6 di larghezza complessiva. L’intervento di miglioramento sismico permetterò di raggiungere un grado di tenuta superiore al 60%.