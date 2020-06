Ripartiti i “Mercoledì by Night” in centro storico. Negozi aperti e musica in sicurezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’estate si riappropria di uno dei suoi eventi più originali e gradevoli per la zona dell’Ovest Vicentino, vale a dire i Mercoledì by Night che “spezzano” la settimana lavorativa e intrattengono in musica i frequentatori del centro storico di Arzignano. L’iniziativa è ripresa ieri inaugurando con qualche giorno d’anticipo la stagione estiva, con tutte le precauzioni del caso in rispetto di norme e ordinanze di prevenzione.

In prima linea le associazioni dei commercianti in accordo con amministrazione comunale. Negozi aperti fino alle 22.30, una sera a settimana, dunque, con l’invito a gustarsi un pasto o una bevanda in compagnia ma distanziati, nei locali del cuore arzignanese.

Tra tradizione che si consolida e abitudini che si rinnovano, anche qualche fisiologico adattamento alle prescrizioni di sicurezza anticontagio. Niente palco per il consueto concerto con band a rotazione ad esibirsi di mercoledì in mercoledì, ma tanta musica dal vivo di accompagnamento, offerta da alcuni tra i locali e pub del centro, che si trasformerà in una sorta di grande piano bar. Il centro storico diventerà ogni volta dalle ore 20.30 una grande isola pedonale con la chiusura al traffico.

“La rassegna accompagnerà gli arzignanesi e non solo fino a settembre e nei prossimi giorni verrà delineato in maniera più precisa il calendario – spiega l’assessore agli Eventi Giovanni Fracasso – condizionato dalle modifiche prossime delle prescrizioni anti-covid legate ovviamente all’andamento epidemiologico. “In base alle disposizioni vedremo come organizzare i successivi eventi. Le modalità potrebbero infatti cambiare e non esclusdo che si possa arrivare all’organizzazione di un vero e proprio concerto”.