Meteo, nuovo bollettino veneto con allerta “gialla”. Stato di attenzione fino a domani

Prosegue in Veneto e in generale nel Nord Ovest Italia la prolungata fase di instabilità meteorologica. In arrivo nuovi temporali nelle prossime ore.

Nuvole anche dense e spiragli di sole e temperature diurne in linea con l’estate all’orizzonte si alternano ormai da una decina di giorni, con i bollettini meteo della Regione che si susseguono di giorno in giorno aggiornando le notizie rivolte in particolare a Protezione Civile e ed enti locali chiamati ad intervenire in caso di necessità.

Diramato in tarda mattinata un nuovo stato di attenzione, vale a dire “allerta gialla”, con corso di validità dalle 14 di oggi giovedì 18 giugno fino alle 8 di domani mattina. Previsto maltempo di una certa intensità, a carattere locale, con probabili rovesci sparsi e temporali, anche intensi specie sulle zone montane e sulla pianura settentrionale.

“Alla luce di queste previsioni – si legge nella nota inoltrata ad enti e organi di stampa – il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio, valevole dalle 14 di oggi alle 8 di domani. Dalle ore centrali di venerdì 19, cita il Bollettino emesso, sarà possibile ancora dell’instabilità, i cui effetti saranno oggetto di eventuali successivi aggiornamenti”.