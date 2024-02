Ruba una Fiat 500 da una carrozzeria e l’abbandona a Vicenza. Rintracciato un mese dopo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anziché chiamare un taxi o spostarsi attraverso un mezzo di trasporto pubblico, ha per così dire preferito rubare un’automobile da una carrozzeria al fine di spostarsi comodamente da Arzignano verso Vicenza, e poi abbandonarla. Con sportello aperto e chiavi inserite nel cruscotto di guida. A quanto risulta, almeno ad oggi, senza commettere altri reati – vedi rapine o spaccate – al volante di una Fiat 500 “di cortesia” e di proprietà della Daf Garage con sede in via Vicenza nella città del Grifo.

Episodio e denuncia di furto d’auto risalivamo a lunedì 8 giugno dell’anno in corso, la vettura fu ritrovata il giorno stesso, e solo a distanza di poco più di un mese l’identikit e le foto del responsabile, diffuse nel frattempo dai Carabinieri arzignanesi, hanno permesso di riconoscere il ladro presunto e fermarlo venerdì scorso – stavolta – mentre era in attesa di una autocorriera di linea. L’abbigliamento vistoso del 32enne, poi identificato – ha agito a volto scoperto nell’occasione -, ha contribuito a quanto emerso alla sua identificazione.

La “500” era stata rubata di soppiatto nel pomeriggio di quel lunedì post festività, mentre il personale della carrozzeria e soccorso stradale era parecchio indaffarato con dei clienti. Lo sconosciuto, senza dare nell’occhio, si era introdotto nell’abitacolo e aveva acceso il motore uscendo dal piazzale del tutto indisturbato, sotto lo sguardo elettronico di una telecamera che ha permesso poi di favorirne il riconoscimento. La vettura è stata poi rinvenuta in viale Eretenia a Vicenza città, da una pattuglia di polizia di Stato, insospettita dal mezzo lasciato aperto e con le chiavi inserite.

Da quei giorni tutti gli equipaggi dell’Arma in forza alla compagnia di Valdagno ha acquisito le immagini del soggetto, fino a quando uno tra questi si è imbattuto nella persona che rispondeva in tutto e per tutto a quella ricercata. Era venerdì mattina del 2 febbraio e, a quanto pare, stavolta il giovane uomo appiedato non aveva trovato auto da rubare per i suoi spostamenti tra una località all’altra della provincia.

I Carabinieri di Arzignano lo hanno infatti avvicinato a una fermata dell’autobus, portandolo poi in caserma per identificarlo: si tratta di un 32enne trevigiano, di nazionalità italiana, da qualche tempo residente a Montebello e con plurimi precedenti di giustizia – tra cui altri furti a lui contestati nel passato recente – e spaccio di droga.