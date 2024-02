Previsioni meteo 6-8/02, primi segnali di cambiamento con cielo grigio e coperto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo molti giorni, l’alta pressione sul Centro Europa sta cedendo sotto la spinta di correnti umide ed instabili in arrivo dall’Atlantico. Un vasto vortice di bassa pressione centrato tra Inghilterra e Francia metterà fine alla stabilità del tempo, non solo sul Vicentino ma anche su gran parte del continente. L’inverno ancora non si vedrà. Avremo un clima di stampo autunnale, prima nebbioso-umido poi con molta pioggia e neve a quote medio/alte.

MARTEDI 6 FEBBRAIO

In pianura nubi basse o nebbie per tutto il giorno, mentre in montagna il cielo si presenterà per lo più velato. Temperature minime in pianura in lieve rialzo, massime in diminuzione causa assenza di soleggiamento. Lo zero termico dopo aver toccato i 3.500 metri nei giorni scorsi sarà gradualmente in calo verso i 2.700.

MERCOLEDI 7 FEBBRAIO

La coltre nebbiosa dalla pianura si alzerà di quota formando una sorta di “tappeto” di nubi medio/basse. Cielo coperto in vista quindi su gran parte del Vicentino. Temperature in calo sui rilievi, stazionarie in pianura con estremi termici compresi tra +5 e +10 gradi.

GIOVEDI 8 FEBBRAIO

Giornata sostanzialmente grigia su tutto il territorio della provincia. Non si escludono deboli pioviggini nel corso della serata sul Vicentino occidentale. Sul piano delle temperature non sono previste variazioni di rilievo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da venerdì sera e per gran parte del fine settimana saremo interessati da vari impulsi perturbati spinti da correnti miti meridionali. Ci attendiamo quindi marcato maltempo con piogge persistenti e neve a partire dai 1.500 metri circa.