Niente Fiera del 25 Aprile, salta ancora l’esposizione di uccelli e cani d’allevamento

Troppe incognite sull’evolversi della situazione sanitaria, troppo complesse le procedure da attuare per rispettare i protocolli sanitari e gestire l’afflusso di migliaia di visitatori, oltre alle decine di espositori. Ed è così che anche per il 2022 non si terrà la tradizionale Fiera degli uccelli di Arzignano, con annessa l’esposizione canina, appuntamento organizzato dall’associazione Migratoristi di Arzignano.

La comunicazione ufficiale è giunta ieri in Comune di Arzignano, con il vicesindaco Enrico Marcigaglia a renderla nota attraverso i canali informativi e social dell’ente territoriale. La data in cui avrebbe dovuto svolgersi l’evento era fissata al 25 di aprile prossimo, giorno della Festa della Liberazione.

Una decisione non certo presa a cuor leggero quella presa dai componenti dell’associazione dell’Ovest Vicentino, a meno di un mese e mezzo dalla realizzazione della Fiera al parco dello Sport e con la macchina organizzativa già avviata. Nella riunione svoltasi in città nella serata di venerdì scorso la ratifica del “non s’ha da fare”, portando come giustificazione la “complessità e l’instabilità del momento attuale”, con il Comune a prenderne atto e auspicare la riedizione tra un anno, nel 2023.

Oltre che per gli appassionati vicentini (e non, visto che il ritrovo annuale accoglie gente anche da fuori Veneto), una notizia che interessa da vicino anche chi di norma partecipa e visitava l’ampia rassegna cinofila, collegata all’evento fieristico all’aperto e quindi per forza di cose annullata. Nell’ultima edizione svolta regolarmente furono stimate 15 mila presenze: era l’anno 2019, prima della pandemia Covid. Oltre un centinaio gli espositori presenti e provenienti da mezza Italia, molti dei quali vicentini.

In quell’occasione salirono alla ribalta anche le proteste di alcune associazioni animaliste con persone truccate da uccelli e seduti all’interno di “gabbie” di cartapesta disseminate in strada a fianco dell’area di fiera.