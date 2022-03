Previsioni meteo 15-17/03, temperature in aumento e ancora niente pioggia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una bassa pressione tra nord Africa e penisola Iberica favorisce l’afflusso di correnti miti verso il nord Italia, con qualche passaggio nuvoloso ma senza nessuna precipitazione. Lo zero termico toccherà i 3.000 metri.

MARTEDI 15 MARZO

Sul Vicentino la giornata inizierà con cielo nuvoloso ma senza le gelate delle ultime mattine. Le schiarite giungeranno da ovest a partire dal tardo pomeriggio. Temperature nelle medie del periodo con estremi termici in pianura tra +4 e +13 gradi.

MERCOLEDI 16 MARZO

In mattinata saranno presenti delle nubi sull’alto Vicentino in diradamento nel corso della giornata fino a cielo poco nuvoloso o sereno. Temperature in aumento soprattutto sui rilievi. In pianura punte massime di 15-16 gradi.

GIOVEDI 17 MARZO

Giornata nuvolosa. La mattina cielo coperto su tutta la provincia. Nel pomeriggio le nubi si faranno via via più sottili. Temperature senza variazioni di rilievo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Sarà un weekend variabile ma con una nuova importante flessione delle temperature per il ritorno di correnti fredde dall’est Europa. Le precipitazioni si faranno ancora attendere sul nostro territorio.