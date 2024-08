Auto vola su una recinzione e un tetto nella notte: feriti tre giovani

La notte scorsa, tre quarti d’ora dopo la mezzanotte di martedì 20 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Manzoni lungo la SP 500 a Sarego per un’auto finita fuoristrada: tre giovani feriti.

La Peugeot 206 con a bordo due ragazzi e una ragazza per cause in corso di accertamento (sulle quali ha molto probabilmente influito l’alta velocità) è letteralmente volata sotto il ciglio stradale, andando a “planare” contro una recinzione e contro i pannelli fotovoltaici del tetto di una struttura che si sviluppa più in basso rispetto al piano della carreggiata.

Il primo soccorso ai malcapitati è stato dato da alcuni passanti che hanno utilizzato un estintore per spegnere un principio d’incendio dell’auto. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’auto e l’impianto fotovoltaico, mentre i tre giovani sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.