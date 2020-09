Divampano le fiamme in camera da letto. In salvo una famiglia, danni ingenti al tetto

Incendio potenzialmente pericoloso ieri intorno alle 18 a Sarego, con vittima una villetta della zona residenziale dove è divampato un rogo improvviso scaturito da un probabile guasto elettrico in una stanza da letto. L’allarme sarebbe stato lanciato da un vicino di casa che, per caso, si è avveduto di un filo di fumo scuro provenire dal tetto dell’abitazione, avvertendo gli occupanti e nel contempo i vigili del fuoco.

Una squadra giunta dal distaccamento di Lonigo è stata poi supportata dai colleghi della centrale di Vicenza nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentatosi nel frattempo grazie alle travi in legno del sottotetto. Nove gli operatori impegnati sul posto, in via Belloni, che hanno “aggredito” le fiamme dall’alto utilizzando un’autoscala.

Grazie a questa strategia di intervento si è riusciti ad evitare l’estensione del rogo a tutta la copertura, dopo che la prima scintilla era con ogni probabilità partita da una camera all’ultima piano raggiungendo il soffitto. L’origine, probabilmente, è dipesa da un mobile piazzato nelle vicinanze a una presa di corrente difettosa, almeno secondo i primi rilievi che dovranno trovare conferma nel “rapporto” della squadra impegnata ieri sera sul luogo dell’incendio. All’interno dell’abitazione di proprietà di un artigiano della zona vive una famiglia numerosa, composta da sei persone, nessuna delle quali ha riportato ferite o problemi da intossicazione.

Le operazioni dei pompieri si sono protratte a lungo ieri sera, fino alla notte grazie all’utilizzo dei fari, per garantire la sicurezza necessaria ai residenti per poter far rientro a casa. Almeno nei piani non intaccati dalla brutta sorpresa, che li costringerà a effettuare il prima possibile dei lavori di ripristino della copertura, con danni per svariate migliaia di euro anche agli arredamenti interno e alle pareti interne. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri della stazione di Lonigo, oltre a tanti vicini incuriositi e preoccupati per quanto stava accadendo.