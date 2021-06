Incrocio pericoloso di Meledo, superato lo “scoglio” del gasdotto spunta il cantiere per il rondò

A distanza di quasi due anni dall’approvazione del progetto complessivo del 2019 per la nuova rotatoria tra le frazioni di Meledo di Sarego e Monticello di Fara sta per diventare operativo il cantiere stradale. Sorgerà a margine della sp500, tra le vie di comunicazione ad alto flusso dell’Ovest e Basso Vicentino e all’altezza di un incrocio ritenuto pericoloso e teatri di incidenti anche cruenti in passato.

L’opera costerà 350 mila euro, con il cantiere effettivo dei lavori in fase di preparazione dopo aver aggirato alcuni ostacoli contingenti e ambientali, tra i quali la presenza della rete di gasdotto. E’ stata richiesta da più parti a suo tempo, per migliorare la sicurezza stradale lungo una strada provinciale dove la viabilità è sostenuta e, spesso, causa luogo di lacrime per la velocità eccessiva.

L’incrocio si trova nel territorio comunale di Sarego. Solo con l’arrivo dell’estate si potrà procedere con la costruzione del rondò che andrà a risolvere il problema di sicurezza legato alla intersezione a raso presente fino ad oggi. Una serie di preliminari hanno fatto slittare i tempi. “Il progetto approvato nel 2019 è finalmente arrivato alla fase di cantiere – spiega la nota del Comune – dopo che si sono conclusi vari interventi di adeguamento dei sottoservizi di telefonia, fognature e gasdotto. Alcune problematiche sul posizionamento di quest’ultimo hanno rallentato le attività. Grazie al supporto di “Retegas” si è riusciti infine a risolvere le difformità emerse, ma l’ultima parola spetta nuovamente alla Provincia. Anche a causa del maltempo prolungato la data di consegna lavori subirà giocoforza uno slittamento al momento non ponderabile”.

Previste a breve le prime modifiche temporanee del traffico, con l’istituzione di sensi unici alternati in base alle esigenze di cantiere, così come previsto dalla ordinanza di Vi.Abilità, con massima attenzione per non causare disagi sull’arteria stradale. “La rotatoria di Meledo rappresenta un’opera fortemente voluta e importante per l’amministrazione comunale – spiega il l’assessore alla Viabilità Veronica Dalla Pria- che ha ottenuto un finanziamento di 170 mila euro dalla Provincia di Vicenza, pari alla metà del costo dell’intervento. L’area d’intersezione regolamentata con rotatoria renderà sicuro l’attraversamento e l’immissione sulla strada principale facendoci dimenticare incidenti dovuti a scarsa visibilità per nebbia e maltempo, contribuendo a ridurre la velocità di transito dei veicoli”.