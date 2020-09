Lamiere si staccano dal tetto della palestra. Ingenti i danni a causa del vento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche se l’ondata di maltempo è stata più tenue rispetto ad altri nubifragi recenti, stavolta la copertura della palestra di via Piave a Sarego non ha retto. Ieri sera, infatti, intorno alle 21.45 a causa delle forti raffiche di vento si sono staccate dal “tetto” due lamiere di metallo, finite nel prato adiacente alla struttura sportiva. Lasciando inoltre uno squarcio ampio da dove poteva filtrare la pioggia e rovinare così il pavimento della struttura di recente costruzione nella zona degli impianti sportivi comunali.

Fortunatamente i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Lonigo sono riusciti a intervenire in tempo utile per apporre un telo adatto a coprire il varco, scongiurando altre infiltrazioni potenzialmente dannose.

Il posizionamento del telo fissato con delle robuste corse di ancoraggio si è rivelato la mossa azzeccata per prevenire la caduta della pioggia imminente, nonostante l’oscurità di certo non abbia agevolato il lavoro dei pompieri a fianco dell’area dello Stadio Comunale di Sarego. Si tratta però di una soluzione provvisoria, e servirà nei prossimi giorni un intervento di ripristino della copertura, probabilmente recuperando le due lamiere “volate” in aria e cadute sull’erba intorno.

Fortunatamente, ieri sera, a quell’ora nessuno si trovava all’esterno dell’impianto sportivo e non si è così creata alcuna situazione di pericolo per le persone. I vigili del fuoco hanno lavorato alla messa in sicurezza dell’area fino a circa la mezzanotte, per poi far rientro in caserma a Lonigo.