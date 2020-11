Pensionato a piedi travolto a pochi metri da casa: è morto poco dopo in ospedale

Dramma ieri sera a Meledo di Sarego, lungo sulla strada provinciale 500, in via Monte Grappa. Un anziano pedone del posto, che abitava a poche decine di metri di distanza, è morto per le gravi conseguenze riportate dopo essere stato investito da un’auto.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18. Alessandro Marchi, 73 anni, stava tornando a casa a piedi quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Lonigo è stato travolto da una Fiat 600 guidata da una donna di Montecchio Maggiore. L’urto è stato violento. I soccorsi sono stati immediati: le condizioni del pensionato son parse subito gravissime.

Trasportato in ambulanza in ospedale in codice rosso, il 74enne è morto poco l’arrivo. Del sinistro mortale è stato avverta la Procura di Vicenza: il magistrato di turno ha aperto un fscicolo per omicidio stradale.