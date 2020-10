Le ricette della tradizione di Amedeo Sandri: Tirame-sù visentin

Si sa che in tirame-sù è un dolce prettamente trevigiano, ma è anche risaputo che nel Veneto tutto è accomunato da usi e costumi simili, per cui molte ricette, tipiche di una determinata zona, vengono col tempo acquisite da un’altra. È il caso di questo semplice e squisito dolce che ho il piacere di gustare spesso in ristoranti e case private della nostra provincia. L’elemento essenziale e più importante è senza dubbio il mascarpone, che deve essere freschissimo e acquistato dal casaro ancora tenerissimo e cremoso. Solo così si avrà la certezza di preparare un dolce veramente squisito, gradito anche ai bambini e alle persone anziane che hanno bisogno di essere tirate sù con qualcosa di dolce che affievolisca tutte le amarezze e i dolori accumulati durante una vita. A Cittadella preparano un dolce simile usando al posto dei savoiardi la “polentina”.

Ingredienti dose per 6 persone

Caffè liquido 300 grammi

mascarpone freschissimo 200 grammi

zucchero semolato 100 g

20 savoiardi

una cucchiaiata di cacao amaro

2 uova

sale

Preparate il caffè usando una caffettiera da 6 tazze, poi pesatelo, versatelo in un contenitore e mentre è ancora bollente unite 40 g di zucchero, mescolando sino ad averlo sciolto, e lasciate raffreddare. Nel frattempo montate i tuorli delle due uova con il restante zucchero. Quando avrete ottenuto un composto gonfio e liscio incorporatevi il mascarpone, mescolando con un cucchiaio di legno. Montate a neve ben soda gli albumi con un pizzico di sale ed unite anch’essi al composto. Inzuppate nel caffè freddo uno alla volta 10 savoiardi, quindi sistemateli in un solo strato molto ravvicinati in un piatto quadrato che li contenga esattamente. Distribuitevi sopra metà della crema al mascarpone e spolverizzatela con mezza cucchiaiata di cacao fatto scendere a pioggia da un setaccio fino. Inzuppate nel restante caffè gli altri 10 savoiardi e poneteli sul composto, copriteli con tutta la crema a disposizione lisciandola bene. Spolverizzate con il restante cacao e passate il dolce in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirlo. È ancora migliore se gustato a distanza di 12 ore.

Vino consigliato: Cabernet di Breganze

Ricetta tratta dal libro “La cucina vicentina” di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi, acquistabile nelle migliori librerie e shop online.