Riapre i battenti la primaria di Meledo. Da lunedì le classi “in esilio” tornano alla base

Ancora due giorni feriali di lezioni “in trasferta” obbligata e poi le classi trasferite in altre aule adattate tra Brendola e centro parrocchiale potranno tornare nella sede originaria, nella scuola di via Chiesa. La chiusura temporanea del plesso di Meledo, all’interno dell’Istituto Comprensivo Muttoni-Galilei che riunisce le attività scolastiche di Brendola e Sarego, era stata resa necessaria dal riscontro di criticità in alcuni solai.

Ora in via di risoluzione definitiva, tanto che dal Comune giunge il via libera per il rientro delle classi. A spostarsi erano state anche quelle già traslocate dai primi di ottobre dall’edificio che ospita le primarie “Battisti” del centro cittadino seraticense, i cui lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. In questa sede, va ricordato, avvenne il pericoloso crollo di due quadrettoni del soffitto, con la successiva inagibilità di parte dell’edificio decretata dai tecnici comunali.

Nuovo “primo giorno di scuola” fissato per lunedì 30 novembre, con rassicurazioni alle famiglie dopo sopralluoghi e perizie eseguite sullo stabile, e al completamento dei lavori necessari con verifiche statiche. Dopo un solo giorno di vacanza extra, indispensabile per la riorganizzazione degli spazi per la didattica e il trasferimento delle suppellettili, gli alunni iscritti alle elementari di Meledo erano tornati sui banchi di scuola nella vicina parrocchia. Mentre gli scolari di Sarego “centro” erano stati dirottati alle medie di Brendola, che conferma l’ospitalità fino a gennaio.

Fra tre giorni, quindi, almeno per i bambini e bambine di Meledo si ritorna alla normalità dopo due settimane. “La tempestiva realizzazione dei lavori – spiega una nota del Comune – permetterà alle classi ospitate negli ultimi giorni nel Centro Parrocchiale San Maurizio di Meledo di poter tornare ad utilizzare le loro tradizionali aule. Le classi seconda, terza, quarta e quinta della primaria di Sarego, invece, continueranno la propria attività didattica presso la scuola secondaria “Galilei” di Brendola. I lavori presso la “Battisti” sono cominciati questa settimana e termineranno a gennaio 2021. I ragazzi attualmente ospitati a Brendola rientreranno alla primaria di Sarego soltanto a intervento terminato”.

La seconda chiusura di un plesso scolastico era avvenuta a metà novembre in seguito a una serie di nuove verifiche strutturali su tutta l’edilizia scolastica cittadina, decisa dal sindaco Roberto Castiglion e i collaboratori in seguito all’episodio di inizio autunno, che ha sollevato un polverone di polemiche in paese riguardo alla sicurezza dei figli. A “scovare” una problematiche affine ai solai anche nella frazione cittadina erano stati proprio i tecnici inviati dal Municipio.

“Ci tengo a ringraziare il comune di Brendola e la parrocchia di Meledo per la disponibilità dimostrata – spiega il primo cittadino –. Siamo riusciti a garantire la continuità didattica mantenendo in sicurezza gli alunni, il nostro principale obiettivo. Nei prossimi giorni, infine, verrà svolto anche un piccolo intervento alla scuola dell’infanzia di Sarego”.