Violento frontale fra due auto in pieno centro: due feriti, grave un anziano

Drammatico frontale poco dopo l’ora di pranzo a Sarego, in pieno centro: nel frontale fra due auto in via Alcide De Gasperi due persone sono rimaste ferite, una è grave.

L’incidente stradale è avvenuto lungo la strada provincviale 500 che attraversa il paese, praticamernte di fronte al municipio. L’impatto è stato violentissimo: un ferito (un anziano) è stato centralizzato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco col supporto di sanitari del Suem 118.

L’altro ferito (il ventenne alla guida dell’altra auto) è stato trasferito su una seconda ambulanza all’ospedale Cazzavillan di Arzignano in codice giallo, con traumi di media gravità. Presenti sul posto anche la polizia locale “dei Castelli” e i carabinieri di Lonigo. La strada è stata chiusa al traffico.

