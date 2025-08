Schianto fra una Vespa e un tir alla rotatoria: grave un giovane, portato in ospedale in elicottero

Grave incidente stradale lungo la strada provinciale Valchiampo nel pomeriggio di oggi, 5 agosto: nell’impatto fra un motociclo e un tir è rimasto gravemente ferito un ragazzo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nel territorio di Arzignano, nei pressi del confine con Chiampo, vicino alla rotatoria dove convergono via Arzignano e Strada dei Laghi. L’impatto ha provocato al giovane gravi traumi, tanto che oltre all’automedica e all’ambulanza medicalizzata provenienti dal locale ospedale si è reso necessario l’intervento anche dell’elisoccorso di Verona Emergenza, che ha provveduto a trasportare il giovane, in codice rosso di massima gravità, all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Allertati anche i vigili del fuoco dal locale distaccamento e i carabinieri, nonchè due pattuglie la polizia locale Ovest Vicentino, a cui sono stati affidati i rilievi di rito per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Notevoli i disagi per il traffico veicolare.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.