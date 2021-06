Serie D, l’Arzignano vince per 2-1 la finale playoff

Non finiscono i successi dello sport vicentino in questo 2021. Dopo il big match di sabato 19 contro l’Union Clodiense (Chioggia), l’Arzignano Valchiampo ha guadagnato la possibilità di essere ripescato in Lega Pro.

In seguito ad una stagione molto particolare, iniziata male e ripresa dopo qualche mese, i giallocelesti si sono garantiti l’accesso ai playoff, partendo come secondi classificati. Nella seconda fase, dopo il pareggio contro il Caldiero Terme, i vicentini si sono qualificati per la finalissima, disputatasi sabato pomeriggio presso lo Stadio Dal Molin. Come detto, i ragazzi di mister Bianchini hanno prevalso sul Chioggia, concludendo la stagione nel migliore dei modi.

La formazione berica, con grinta e determinazione, ha vinto il “proprio” campionato e adesso può stare ad aspettare sviluppi futuri. L’Arzignano si è così conquistato il possibile ripescaggio in Lega Pro, qualora qualche squadra dovesse rinunciarvi. In attesa di novità, la squadra vicentina può festeggiare e preparare al più presto l’inizio di una nuova stagione vincente.