Sos animali da salvare: i pompieri riportano sul nido la “baby” tortora caduta

Aveva solo pochi giorni di vita alle spalle e, probabilmente, solo poche ore ancora da vivere un uccellino caduto dal nido, e portata in salvo dai vigili del fuoco di Arzignano. Non tutti sanno che rientra tra i compiti dei vigili del fuoco anche il soccorso di animali in pericolo o in difficoltà oltre alle persone, e ieri sono stati gli operatori del 115 del distaccamento di Arzignano a distinguersi per un intervento fuori dell’ordinario, per quanto agevole.

A chiamarli in causa erano stati i proprietari di un’abitazione di via Zara, impossibilitati a salire fino al tetto per riporre nel nido, ricavato in una grondaia, la piccola tortora caduta da un’altezza di circa 5 metri. Per sua fortuna il terreno erboso sottostante e il suo peso di appena qualche decina di grammi hanno attutito l’impatto, ma non sarebbe “scampata” a lungo senza cibo e alla mercé di gatti o altri animali.

Unica strada per garantire la sopravvivenza dell’uccellino caduto per il volo “prematuro”, a ben vedere, consisteva nel riportarlo sul nido e affidarlo alla tortora madre, togliendolo dal cortile e riportandolo sulla grondaia. Utilizzando una lunga scala, gli aitanti operatori dei vigili del fuoco sono riusciti a riposizionarlo con la dovuta cautela nella “culla”, con la speranza che il prossimo “decollo” avvenga quando sarà sufficientemente robusto e agile per spiccare il volo.