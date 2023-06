Scivola in moto sull’asfalto e sbatte sul guard-rail. Ferito il pilota a Camporovere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una scivolata sull’asfalto sulla strada provinciale 349 ai confini tra Veneto e Trentino e un uomo viene soccorso e trasportato in ospedale. Incidente con un ferito domenica, soccorso in regime di codice giallo da personale sanitario del Suem e pompieri giunti dalle rispettive basi di Asiago.

Il pilota in sella alla due ruote avrebbe perso il controllo del veicolo poco prima delle 12.30 di ieri, sul tratto che collega l’abitato di Camporovere a Passo Vezzena, finendo con la moto sotto le barriere di delimitazione della carreggiata.

A dare l’allarme al 118 un automobilista di passaggio sulla stessa strada, per almeno un’ora rimasta bloccata per consentire di soccorrere il conducente ferito e per i rilievi. Il punto più preciso in cui sono stati diretti ieri ambulanza e squadra del 115 si trovava in prossimità di Antica Osteria al Termine, ristorante che sorge proprio sul confine di provincia e di regione, e località Ghertele.

Sembra che non ci siano state terze persone o veicoli coinvolti nella dinamica dell’incidente, comunque con lesioni di entità moderata per la persona uscita malconcia: il pilota della moto sarebbe sempre rimasto cosciente nonostante lo spavento e le contusioni rimediate nella caduta. Identità e provenienza del motociclista ricoverato in pronto soccorso di Asiago non sono state rese note.