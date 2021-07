Tampone al mercato, per il sindaco “grande adesione”. In piazza anche Agorà (Rai3)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Di fronte alla fontana Dafne di recente installazione, stamattina sono apparse anche le telecamere di Rai3 per riprendere la novità dei “tamponi in piazza” ad Arzignano, in occasione del mercato settimanale del martedì.

Un inviato della trasmissione televisiva “Agorà” ha ripreso in diretta le prime fasi della sperimentazione in corso. Portata in centro dall’Ulss 8 Berica, con interviste ad alcuni dei presenti, al dirigente dell’azienda sanitaria Giampaolo Stopazzolo (direttore dei Servizi Socio Sanitari) e al sindaco locale Alessia Bevilacqua, che ha lodato l’iniziativa e anche la buona partecipazione al primo giorno di “tamponamento” gratuito.

Si tratta di test molecolari, quindi con esito non immediato come la tipologia rapida ma che sarà sottoposto ad esame di laboratorio, quindi ad alta affidabilità. Per gli arzignanesi che su base volontaria si sono sottoposto allo screening individuale il risultato positivo o negativo sarà disponibile on line entro le prossime 48 ore. Ad aderire sono stati in 170, per buona parte cittadini arzignanesi, presentatisi al punto indicato dalle 8.30 fino alle 11.30, accolti da un’èquipe di infermieri dell’Ulss.

“Un numero significativo, che supera quello di altre piazze vicentine in cui è stata proposta l’iniziativa – confida la portavoce dell’amministrazione comunale -. L’attività di monitoraggio preventiva permetterà di individuare eventuali casi positivi e soprattutto di tenere sotto controllo la diffusione della famigerata variante Delta.

Ringrazio l’Ulss 8 per questa iniziativa. Vogliamo vivere un’estate tranquilla ed è importante tracciare l’andamento di questo virus, scovare eventuali positivi asintomatici e fare i tracciamenti indispensabili. Invito ad aderire a queste iniziative dell’Ulss e soprattutto a vaccinarsi. Il vaccino è un’arma a disposizione per la sicurezza e per tornare alla normalità”.