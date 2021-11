Torna la corsa tra i colori dell’autunno con la Restena Trail. Domenica la “Mezza” speciale

Sarà una gioia ritrovarsi sulla linea di partenza, e scambiarsi i complimenti su quella del traguardo a distanza di due anni dall’ultima edizione portata a termine. Saranno i runners al via ma anche i colori dell’autunno i protagonisti annunciati del Restena Trail 2021, la corsa “in saliscendi” che ritorna tra i boschi dell’Ovest Vicentino in programma domenica 21 novembre nel territorio di Arzignano.

Si tratta di una mezza maratona impegnativa e del tutto particolare sulla distanza dei 21 chilometri in buona parte sterrati, con dislivello di 900 metri. Intorno al percorso solo tanta natura da assaporare e respirare a pieni polmoni, con il bosco a “spingere” i partecipanti a dare il meglio di sè dopo il ritorno alle competizioni.

Il comitato organizzatore ha ripreso a inserire in calendario l’evento sportivo, rispettando tutte le normative legate all’emergenza sanitaria e le nuove disposizione da attuare in materia di sicurezza. Un gran lavoro, quello svolto nel dietro le quinte, che quasi quasi ha fatto sudare i promotori tanto quanto toccherà agli atleti che domenica si presenteranno sullo start allestito nella piazza Restena, frazione arzignanese.

Il “botto” alle 9 del mattino, quando la gara unica sarà ufficialmente aperta con il gruppone a cimentarsi sul consueto tracciato, che già negli anni scorsi, ad eccezione del 2020, ha ospitato sfide entusiasmanti tra i più accreditati ma soprattutto tanta voglia di fare sport all’area aperta e migliorare i propri primati. In prima linea anche i giovani del paese, come volontari, per realizzare l’edizione ormai all’orizzonte. “Ancora una volta – l’elogio è firmato dall’assessore Giovanni Fracasso – il Gruppo Giovani di Restena ci dimostra la sua grande passione e il grande senso di comunità regalandoci il ritorno di questa grande manifestazione sportiva”

“Dopo un anno di stop forzato siamo felici di tornare attivi per il trail – ha spiegato nei giorni scorsi il portavoce Salvatore Panaja – assieme ai tanti volontari abbiamo lavorato tanto in questi mesi per far si che la gara di domenica si svolga in ottemperanza a tutte le norme anticovid. Non vediamo l’ora di accogliere tutti gli amici del Restena Trail per una domenica mattina di corsa”.