Dall’8 al 16 marzo la città sarà capitale della corsa: c’è il Vicenza Running Festival

Da 150 anni la Città del Palladio testimonia il suo profondo legame con la corsa, da quando nel 1875 nacque la prima associazione sportiva dilettantistica impegnata a dare voce alla passione per l’atletica. Proprio per questo, Confindustria Vicenza, in occasione del suo 80° anniversario della fondazione, ha scelto di celebrarla dando vita alla prima edizione del Vicenza Running Festival.

La manifestazione porterà dall’8 al 16 marzo nel sito Patrimonio Unesco un calendario di 18 eventi che spazieranno dalla corsa su strada al trail running, dalla camminata al nordic walking, dall’orienteering al trekking urbano. L’organizzazione, che ha come capofila le Asd Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e Pwt Italia, vede la collaborazione di Provveditorato agli studi Vicenza, Fondazione Cortina, Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili, Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, Amici dell’Atletica Vicenza, Cai Vicenza, Come un incantesimo, Csi Vicenza, Idee in arte, Soroptimist Club Vicenza, Viorteam, con i patrocini di Sport e Salute, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza e Confindustria Vicenza.

Ieri mattina hanno annunciato l’evento a Palazzo Trissino il sindaco Giacomo Possamai con l’assessore allo sport Leone Zilio, il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, title sponsor della kermesse in occasione degli 80 anni dell’associazione.

Il programma del festival è stato illustrato nel dettaglio da Gabriele Viale, event manager Vicenza Running Festival, Barbara Lah, presidente di Atletica Vicentina Asd ed Enrico Pollini, race director Ultrabericus Trail.

Ad accompagnare la presentazione, l’ex mezzofondista olimpionica Gabriella Dorio, l’ostacolista vicentina Alice Muraro (Aeronautica Militare, Atletica Vicentina), la trail runner vicentina Alessandra Boifava (Ultrabericus Team) e la campionessa di orienteering Jessica Lucchetta (Pwt Italia), come i numerosi atleti, olimpici e non, che parteciperanno agli eventi di marzo.

L’8 marzo donne in corsa

Nella Giornata Internazionale della Donna l’apertura della kermesse sarà tutta al femminile: si partirà con una corsa in rosa in centro cittadino, seguita da un pomeriggio a tema pallavolo con il Volley Vicenza, al termine del quale si terrà l’esibizione della squadra di pattinaggio a rotelle. L’evento devolverà l’incasso a Soroptimist Club Vicenza, associazione femminile impegnata per la parità di genere e l’empowerment femminile con il progetto Donne & Sport e in occasione del 60° anniversario della sua fondazione.

Le sfide storiche: Ultrabericus trail e Stravicenza

Sabato 15 marzo sarà il momento di Ultrabericus Trail, competizione che sin dalla nascita nel 2011 si è affermata come la classica di inizio stagione del trail running italiano: sul tracciato di 65 km (2500 mD+) si correranno, inoltre, una staffetta mista (Twin lui & lei), una 45 km con 1500 mD+ (Marathon) e una 22 km con 700 mD+ (Urban e Nordic). Questa 14esima edizione, tra sentieri single track, mulattiere e carrarecce per compiere il periplo dei Colli Berici con start line e arrivo in Piazza dei Signori, punta a duemila iscritti.

Domenica 16 marzo, gran finale con StrAVicenza. Le vie della città saranno animate dalla 23esima edizione dell’attesa sfida podistica. La tradizionale 10 km su percorso omologato Fidal, con partenza per la prima volta in viale Mazzini e arrivo in Piazza dei Signori, è Trofeo Banca delle Terre Venete e vanta i gemellaggi internazionali con Marathon du Lac e Maxi Race d’Annecy e Goteborg Varvet (in fase di definizione). La partecipazione include gli amatori grazie alle non competitive sui 5 e 10 km. A completare il programma la Stravicenza Scuole, pensata per gli studenti delle scuole elementari e medie che si cimenteranno sui tracciati cittadini.

Il libro sui 150 anni dell’Atletica vicentina e il galà con i campioni

A suggello del suo anniversario, Confindustria Vicenza ospiterà (10 marzo) la presentazione del libro 150 anni di Atletica a Vicenza (1875-2025) con Bruno Cerin, presidente onorario di Atletica Vicentina, e una speciale serata di gala (14 marzo) per festeggiare insieme ai grandi sportivi, nazionali e internazionali, legati alla città.

Non mancheranno in calendario momenti di formazione con i seminari Un grande Cuore di Atleta per salvare tanti Piccoli Cuori (9 marzo) con il prof. Alessandro Frigiola, Direttore dell’Area Chirurgica Cuore Bambino all’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, e La preparazione atletica di alto livello dell’Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili, sede di Vicenza (11 marzo), con i campioni Orlando Pizzolato, Margherita Magnani e Federica Del Buono. Anche nella tavola rotonda Sport e Alimentazione (12 marzo) il dott. Diego Fortuna, ex discobolo e ora biologo nutrizionista, dialogherà con atleti professionisti.

Allo start aziende e scuola

Le aziende si potranno mettere in gioco con la staffetta ludico-sportiva 10x1km (10 marzo) ideata da Atletica Vicentina, Amici dell’Atletica Vicenza e Pwt Italia. Il mondo della scuola sarà, invece, protagonista della finale studentesca regionale di corsa campestre (10 marzo) e di Vicenza che corre (12 marzo), una gara per team scolastici, entrambi sotto l’egida del Provveditorato agli Studi con l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale.

Corsa, orienteering e trekking urbano

Al Parco Querini arriverà il nordic walking con Nordic Walking Style (9 marzo), gara tecnica a squadre di Gsa Vicenza. Occasione per uscire fuori dalla propria comfort zone e godersi Vicenza al risveglio sarà una rigenerante corsa all’alba (11 marzo), mentre lo stesso pomeriggio la camminata-corsa collettiva Corri per Vicenza onorerà il percorso della prima gara podistica cittadina disputata nel 1922, entrambe coordinate da Atletica Vicentina e Amici dell’Atletica Vicenza. Si potrà, inoltre, esplorare il centro con un’attività che unirà il trekking urbano e l’orienteering o corsa orientamento (12 e 15 marzo) su un tracciato storico-culturale voluto dall’amministrazione comunale e organizzato da Cai Vicenza e Viorteam.

Gli amanti del cross avranno modo di gareggiare nel 2° Gran Premio CSI Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa (9 marzo), campestre di CSI Vicenza, in ricordo dell’atleta azzurro del CSI Fiamm venuto a mancare in giovane età negli anni ’80. Per i più arditi l’adrenalinico vertical a eliminazione Monte Berico on fire (13 marzo), ideato dal Gruppo Sportivo Alpini Vicenza.

Il road show di Fondazione Cortina

Dal 14 al 16 marzo, in Piazzetta Palladio, spazio alle discipline olimpiche e paralimpiche che andranno in scena a Cortina durante i Giochi 2026 con la s(NO)w Difference Expedition. Questo Roadshow organizzato dalla Fondazione Cortina in collaborazione con la Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi, è promosso dalla Regione Veneto nell’ambito del progetto “Veneto in Action”, ideato per valorizzare l’area regionale in vista dell’importante appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. L’iniziativa, che ha già toccato diverse località venete, combina esperienze interattive e momenti di incontro con giovani campioni, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico – in particolare i giovani – allo sport e ai suoi valori.