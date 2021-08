Ubriaco e fuori di senno danneggia tre vetture nel parcheggio. “Calmato” dai carabinieri

Si è scagliato senza alcun motivo apparente contro almeno tre auto parcheggiate negli stalli di uno spazio adiacente a via Santo ad Arzignano in zona Villaggio Giardino, utilizzando degli arnesi e sferrando calci e pugni sulle carrozzerie. Per poi inevitabilmente provocare seri danni per qualche migliaio di euro fino a quando un cittadino attirato dai rumori esterni ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Il soggetto, descritto come fuori di senno, è stato poi trovato dai carabinieri della stazione locale e ammanettato, prima di portarlo in caserma dove fargli smaltire l’evidente “sbornia” alcolica. Si tratterebbe di un cittadino originario del Bangladesh che non ha fornito alcuna giustificazione al gesto scriteriato.

Costi di riparazione in via di quantificazione in queste ore da parte dei proprietari, increduli alla luce di quanto accaduto intorno alle 23.30 di martedì sera, in vista del risarcimento che poi sarà richiesto a un 58enne, di professione operaio di conceria e vicentino d’adozione, da anni residente a Montecchio Maggiore ma che di recente si sarebbe stabilito proprio nella zona dove è avvenuto il fatto da alcuni conoscenti. Si tratta nel dettaglio di R.M.S. – fornite le sole iniziali -, preso in consegna dalla squadra Radiomobile della compagnia di Valdagno e “calmato” visto l’evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all’alcol di cui aveva in precedenza abusato.

Toccherà ai legittimi proprietari delle auto prese di mira presentare ciascuno per proprio conto un’eventuale denuncia per ottenere in futuro un corrispettivo a titolo di risarcimento. Tergicristalli divelti e fanalini rotti, con vetri sparsi sul piazzale, sono stati raccolti a tarda notte. Nel frattempo dal comando dell’Arma locale è subito partito il deferimento per ubriachezza molesta, prima di rilasciare il 58enne e concedergli di rientrare presso la famiglia, dove smaltire i residui della nottate di “follia” e riflettere su cosa ha combinato sotto i fumi dell’alcol.

Il sospetto, corroborato da alcune testimonianze dei residenti in prossimità di via del Santo, è che precedentemente all’arrivo della pattuglia dell’Arma ci sia stato un alterco tra più persone e che i danneggiamenti alle auto siano stati successivi. Intorno alle 2 sempre di stanotte, dopo il rilascio, l’uomo avrebbe dato ancora in escandescenze con i vicini prima di rientrare in casa. Ulteriori indagini mireranno a far luce piena sulla vicenda.