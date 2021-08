Punto tamponi (molecolari) gratuiti in piazza per un giorno. Domani dalle 9 alle 12

I cittadini di Recoaro Terme e in generale della vallata dell’Agno e inoltre anche i visitatori potranno domattina sottoporsi alla prova del tampone molecolare, dalle 9 alle 12, presso la vecchia sede dell’ufficio turistico Iat nella zona bassa della seggiovia.

A renderlo noto è l’azienda Ulss 8 Berica, che prosegue nelle attività periodiche di screening a campione in determinate località, scegliendo stavolta una cittadina a vocazione turistica come Recoaro e allestendo un punto di raccolta dei campioni orofaringei da sottoporre poi al test di laboratorio per rilevare la positività o negatività al coronavirus.

La rilevazione sarà gratuita e su base volontaria, riservata non solo ai residenti nei confini del comune del nord-ovest della provincia vicentina, e con esito disponibile poi nel fascicolo sanitario elettronico on line tra le 24 e le 48 ore successive. O in alternativa rivolgendosi al proprio medico di famiglia. Lo stabile prescelto per il punto tamponi si trova in piazza Amedeo Savoia Duca di Aosta, presso la struttura dell’area della cabinovia che ospitata il centro informazioni turistiche ora trasferito vicino alla biblioteca.

Da evidenziare come non si tratti, in questa occasione, di test antigenici o “rapidi” ma solo molecolari. L’iniziativa di screening promossa dall’azienda sanitaria territoriale gode del sostegno del Comune di Recoaro Terme, che ne sta promuovendo la comunicazione alla cittadinanza attraverso i suoi canali social. L’avviso alla popolazione da ieri è affisso nelle bacheche pubbliche abituali.