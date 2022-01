Esce di strada schiantandosi contro ringhiera di un ponte, 51enne rimane incastrato nell’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pauroso incidente avvenuto attorno alle 20.30 di venerdì 14 gennaio quando un’auto ha terminato la sua corsa contro la ringhiera di un ponte. Il fatto è avvenuto in via Sant’Antonio in località San Germano dei Berici, nel comune di Val Liona. Ferito il conducente, un 51enne del posto.

Sinistro che poteva avere conseguenze ben diverse per la dinamica dell’accaduto, infatti dopo l’urto del mezzo una trave di ferro del ponte si è conficcata nell’auto rischiando di trafiggere il guidatore. E’ stato il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, a mettere in sicurezza auto e proprietario, dopo averlo estratto dall’abitacolo è stato preso in cura dal personale del Suem che lo ha stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.