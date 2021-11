Vola con l’auto nel torrente Guà e rimane illeso. Due ore per recuperare il veicolo

Prolungato intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio fino alla prima serata di ieri a Restena, una frazione di Arzignano, dopo il “balzo” accidentale di un’autovettura finita nel torrente Guà. Nonostante la caduta verso il piano sottostante occupato dal letto del corso d’acqua, il giovane conducente è uscito in autonomia dall’automobile, praticamente illeso.

Solo qualche graffio senza necessità di recarsi in pronto soccorso per l’automobilista di rientro dal turno di lavoro, che in prima persona ha chiesto aiuto ai numeri di emergenza, attivando così la squadra operativa del 115.

Una volta sul posto, nell’omonima via Restena nella località arzignanese, i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo “piantato” nel torrente, conficcato con la parte anteriore nella vegetazione della sponda per poi coordinare le operazioni di recupero dello stesso, durate circa due ore anche a causa dell’oscurità. Il tutto in collaborazione con i tecnici del soccorso stradale.

Danni importanti sono stati riportati alla carrozzeria nel “muso” della monovolume rimesse in strada grazie all’utilizzo del braccio meccanico di un’autogru. Il conducente, un cittadino residente nell’Ovest Vicentino, si è trovato quasi a ringraziare la presenza di piante basse ed erba che hanno attutito l’impatto dopo l’uscita di strada, consentendogli di uscire incolume dall’incidente. Sconosciuta la causa concreta che ha portato alla perdita di controllo del mezzo e al “volo” nel Guà.