Zona Tosano, aperta la bretella fra via Chiampo e via Campagnola

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata aperta nei giorni scorsi ad Arzignano la nuova bretella che collega via Campagnola con la rotatoria nella provinciale, ossia via Chiampo. La costruzione della bretella a doppio senso di marcia era prevista nelle opere di urbanizzazione del Piano PPE D2.1 2018, ad opera del Gruppo Tosano.

Dopo un sopralluogo dei tecnici comunali di Arzignano e della dirigenza dei lavori, è stata aperta alla circolazione per sollevare le problematiche di accesso ed uscita da via Campagnola verso la rotatoria di via Chiampo.

Per l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Masiero e il sindaco Alessia Bevilacqua “con la stipula nel 2014 della convenzione fra il Comune e il privato sono state realizzate opere di urbanizzazione per quasi 2 milioni di euro. Oltre alla rotatoria e alla pista ciclabile, anche un’area verde, diversi parcheggi e la bretella di via Campagnola, con la quale viene messa in sicurezza la viabilità della zona e viene resa maggiormente scorrevole”.

L’opera era prevista nella stipula della convenzione fra il Comune di Arzignano e la società del Gruppo Tosano. La convenzione prevedeva un investimento di circa 2 milioni di euro per le opere di urbanizzazione: la nuova rotatoria del diametro di 56 metri, la pista ciclopedonale di circa 400 metri, un’area verde pubblica con la piantumazione di 60 alberi, nuovi parcheggi e, appunto, la nuova bretella di circa 230 metri che collega la provinciale con via Campagnola.