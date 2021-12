Alla guida c’era Camilla Marcante: il gip manda a processo per omicidio stradale l’amica di Davide Pilotto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ennesimo colpo di scena nelle indagini per la morte di Davide Pilotto, il 22enne di Costabissara morto in una drammatica uscita di strada a Vicenza il 5 agosto del 2020: il giudice per le indagini preliminari di Vicenza, Matteo Mantovani, ieri pomeriggio ha stabilito che l’amica che era in auto con lui, Camilla Marcante, 25enne di Caldogno, dovrà andare a processo, in quanto alla guida dell’auto.

ll gip ha respinto infatti per la seconda volta la richiesta di archiviazione che aveva presentata dal pubblico ministero Giovanni Parolin, ordinando alla Procura, come riporta Il Giornale di Vicenza, di iscrivere sul registro degli indagati anche l’ingegnere Massimo Dalle Ave, dirigente di Amcps, per omicidio colposo, in quanto non avrebbe fatto sistemare il parapetto che la Opel Insigna sfondò all’alba in strada Lobia, facendo precipitare i due amici nelle acque del torrente Orolo e provocando la morte di Davide e il ferimento di Camilla. Per quest’ultima, il gip Mantovani ha disposto, come detto, l’imputazione coatta e dovrà ora affrontare l’udienza preliminare per omicidio stradale. Il giudice ha quindi ritenuto che dall’indagine emerga la clamorosa verità: non c’era Davide alla guida dell’auto.

Per il gip, quindi, a guidare la Opel c’era la 25enne e non Davide Pilotto, che morì nell’auto capovolta dentro al torrente, mentre Camilla si salvò tenendo la testa in un piccolo spazio senz’acqua dentro l’abitacolo, dove rimase finché non fu tratta in salvo, ferita, dai vigili del fuoco. Ieri è stata così accolta la richiesta dei legali della famiglia di Davide Pilotto (avvocato Leonardo Maran) e della madre di suo figlio, Ibiza Altea Callista (avvocato Lino Roetta e Giuseppe Mecenero). Il legale di Camilla Marcante, l’avvocato Giuseppe Melzi, aveva chiesto invece l’archiviazione.