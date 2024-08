Anche Tango e Ginepro vigilano su incendi, rifiuti e raccolta funghi sull’Altopiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ operativa tra boschi, malghe, sentieri e valli dell’Altopiano l’ippopattuglia dei Carabinieri di Asiago, pensata per fornire un servizio extra in termini di vigilanza e sicurezza, proprio in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico nella località turistica vicentina. A montare due cavalli entrati di diritto a far parte dell’organico dell’Arma sono i militari del corpo dei Forestali, “garanti” in sella del rispetto delle regole in particolar modo con compiti di vigilanza e tutela ambientale.

Il servizio di vigilanza ippomontata, in collaborazione tra il Comando Forestale Veneto e il Raggruppamento Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri, vede e vedrà militari in servizio nei Nuclei di Roana, Bassano e Conco impegnati con cavalli di razza maremmana “Tango” e “Ginepro”, percorrendo sentieri segnalati, in zone boscate dei vari Comuni di Asiago, Gallio, Roana e Lusiana Conco.

Queste pattuglie speciali di rado si vedranno nei centri urbani o sulle vie di comunicazione asfaltate, salvo i tragitti da e verso la base operativa e la stalla, mentre saranno più facili da incontrare lungo i percorsi fuoristrada. Tra i compiti loro assegnati l’ispezione quotidiana dei fondi per la prevenzione e la segnalazione sugli abbandoni di rifiuti, la vigilanza sul rispetto delle regole in tema di raccolta funghi selvatici e sulle aree di bosco a monitorare e scongiurare lo sviluppo di incendi boschivi, date anche le alte temperature del periodo, qui in stretta collaborazione con i vigili del fuoco.

“L’attività costituisce un supporto alla componente dell’Arma già operante sul territorio – si legge nella nota del comando provinciale di Vicenza – e porrà attenzione alle aree naturali e ai parchi dove è notevole l’affluenza di turisti per i valori ambientali e paesaggistici, oltre che per la frescura offerta da questi posti rispetto alla calura cittadina. I cavalli in servizio presso il Reparto Biodiversità di Belluno, arrivano dalle scuderie presenti nella Riserva Naturale del Vincheto di Celarda, dove gli equidi sono nati e sono addestrati da personale qualificato al servizio del Reparto, così come i Carabinieri Forestali, specializzati nell’attività di vigilanza nelle aree di maggior pregio naturalistico e ambientale, oltre che nell’attività di rappresentanza”.