Furgone per il trasporto merci prende fuoco sulla A31: illeso l’autista

Un intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario poco dopo le ore 5 di oggi, sabato 7 febbraio, a seguito dell’incendio di un furgone centinato adibito al trasporto di merci. Il fatto è avvenuto lungo l’autostrada A31, in direzione Rovigo, in prossimità dello svincolo di immissione con la A4.

Il conducente è riuscito ad arrestare prontamente la marcia del mezzo, riuscendo a mettersi in sicurezza prima che le fiamme lo avvolgessero completamente e risultando quindi illeso.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Vicenza, con due automezzi. Le operazioni di spegnimento sono state condotte mediante l’impiego di liquido schiumogeno, e successivamente è stata effettuata la completa messa in sicurezza del furgono e dell’area interessata dall’incendio.

Le cause del rogo sono ora al vaglio del personale tecnico dei vigili del fuoco. Presenti sul luogo dell’intervento anche la polizia stradale per gli accertamenti di competenza e gli ausiliari della viabilità autostradale.

