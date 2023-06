Boom di presenze in Altopiano, il Prefetto potenzia la vigilanza in vista dell’estate

Proseguono i Comitati delocalizzati che il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ha avviato lo scorso marzo nei comuni della provincia, oltre al capoluogo, al fine di esaminare le specifiche tematiche afferenti all’ordine pubblico proprie dei vari ambiti territoriali e di rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni statali, le istituzioni locali e la società civile nell’ottica di una sicurezza sempre più partecipata e integrata.

Lo scorso 7 giugno, così, il titolare del palazzo di Governo ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nei locali del municipio di Asiago, alla presenza dei vertici delle forze di polizia provinciali, del Sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern e del Sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stata confermata la volontà di proseguire e consolidare i rapporti di collaborazione tra istituzioni statali e locali e sono state delineate le strategie operative per incrementare i livelli di sicurezza percepita e partecipata nel territorio, il quale, peraltro, non desta particolare preoccupazione dal punto di vista dell’andamento della delittuosità.

Il focus principale del Comitato itinerante ha riguardato in particolare il significativo afflusso di turisti previsto per la stagione estiva in tutto il comprensorio dell’Altopiano di Asiago, che si stima per i mesi di luglio e agosto intorno alle 110 mila unità, alle quali vanno sommate le presenze dei proprietari di seconde case, che nel territorio dei principali comuni (Asiago, Roana e Gallio) ammontano ad oltre 15mila, per un totale quindi di ulteriori 60mila presenze giornaliere.

Al riguardo – al fine di prevenire e gestire in maniera ottimale le possibili criticità scaturenti dai flussi turistici, con particolare riguardo al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti nonché agli atti illegali e alle situazioni di pericolo che si potrebbero ingenerare nei locali di intrattenimento e nei luoghi della c.d. movida – è stato predisposto un piano di potenziamento dei servizi di vigilanza, che verrà attuato anche grazie alle 10 unità di personale aggiuntivo della Guardia di Finanza già assegnate per il periodo estivo all’ambito provinciale di Vicenza.

In particolare, proprio in relazione al previsto incremento di presenze turistiche nell’area dell’Altopiano, si è ritenuto di svolgere, in sede di riunione tecnica, un’analisi specifica sulle attività di pubblico spettacolo programmate nel periodo estivo in occasione delle quali sarà rafforzata la cornice di sicurezza attraverso l’impiego anche delle specialità delle forze di polizia, nell’ottica di garantire il regolare svolgimento degli eventi, nonché in chiave preventiva per frenare eventuali azioni delittuose che potrebbero generarsi in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati da turisti, specie di giovane età.

“Nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi nella stagione estiva – ha sottolineato il Prefetto – oltre al contingente di rinforzo già assegnato, è auspicabile l’impiego di ulteriori unità di appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, in ordine al quale è stata inoltrata apposita richiesta ai competenti uffici centrali”.

Il piano di potenziamento, oltre all’Altopiano di Asiago, riguarda anche altri territori della provincia interessati dall’arrivo di flussi turistici, che ogni anno fanno registrare incrementi esponenziali, come Vicenza, Bassano del Grappa e Marostica. La pianificazione tiene conto, come detto, della programmazione sin dalla fine del mese di giugno del ricco cartellone di concerti, con cantanti e gruppi musicali di successo anche internazionale, che interessa, oltre ai comuni sopra citati, anche i territori di Arsiero con l’imminente esibizione dei Nomadi e Romano d’Ezzelino, dove invece arriveranno The Chemical Brothers.