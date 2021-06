Camion carico di legname schiva un cervo e si ribalta sulla strada: ferito l’autista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un camion con il rimorchio carico di tronchi d’albero si è rovesciato sull’asfalto questa mattina prima dell’alba ad Asiago sotto Cima Larici, lungo la strada provinciale, con l’autista del mezzo a venire soccorso da vigili del fuoco e operatori sanitari e trasportato all’ospedale altopianese. La chiamata d’allarme è giunto alla caserma dei pompieri più vicina alle 4.36 contestualmente alla richiesta di soccorso medico .

A causare l’uscita di strada improvvisa del veicolo partito dall’Altopiano in direzione del confine con il Trentino, sarebbe stato un animale del selvatico “schizzato” dal bosco alla strada. Per evitare l’ostacolo improvviso il conducente avrebbe sterzato d’istinto, con il rimorchio a ribaltarsi per la manovra.

L’uomo alla guida è rimasto ferito ma non avrebbe riportato lesioni pregiudizievoli per la sua salute. Rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorsi, è stato lui stesso a raccontare a chi lo ha raggiunto dopo che autonomamente era uscito dalla cabina di guida cosa era accaduto: ha spiegato infatti di aver intravisto un cervo o forse un capriolo pararsi di fronte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento altopianese.

Le generalità del camionista ferito ancora non sono state rese note, nè l’effettiva entità dei problemi di salute legati alle contusioni subite, su cui stamattina sono previsti ulteriori accertamenti. In ogni caso non sussisterebbero rischi per la sua vita. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della strada e di rimettere cabina e rimorchio con le ruote sull’asfalto.