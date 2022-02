Fiat 600 esce di strada e finisce capovolta nella neve. Soccorsa l’anziana alla guida

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento d’urgenza stamattina sulle strade dell’Altopiano di Asiago, in soccorso di una donna di 82 anni rimasta ferita e impossibilitata ad uscire autonomamente dall’abitacolo della sua utilitaria, una vettura Fiat 600 finita rovesciata sotto il fondo stradale in un campo adiacente.

Alle 9 una telefonata al 118 ha mosso subito la macchina dei soccorsi con un’ambulanza del servizio d’emergenza partita dall’ospedale di Asiago in direzione di via Morar e dei vigili del fuoco del distaccamento locale, oltre a una pattuglia di polizia locale.

La pensionata a bordo del veicolo, e unica occupante, poco prima aveva perso il controllo per ragioni ancora sconosciute, “saltando” sul piano sottostante adibito a terreno agricolo. Ribaltandosi sul tettuccio e finendo in mezzo alla neve, un strato di pochi centimetri come mostrano le immagini dei vigili del fuoco. Il personale sanitario del Suem intervenuto ha subito riscontrato le ferite riportate dalla donna nell’incidente, attendendo che i pompieri asiaghesi operassero in sicurezza per estrarla dall’auto per poi stabilizzarla.

Le condizioni di salute generali dell’anziana altopianese rimangono per ora sotto riserbo, così come le sue generalità. Si tratta comunque di una residente della zona, stamattina uscita di casa in auto per alcune commissioni.