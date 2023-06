Cade dalla moto su una strada (vietata ai veicoli a motore) sull’Ortigara. Ferito un 56enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un motociclista si è ferito seriamente alle gambe dopo una caduta, salendo sulle vie non asfaltate del Monte Ortigara ed è stato recuperato in elisoccorso nel primo pomeriggio di domenica. Si tratta di un 56enne residente in provincia di Rovigo che ieri, in compagnia di altri due bikers, si era avventurato su un tratto di sterrato e pietre vietato al transito, perdendo così il controllo della due ruote e cadendo con gli arti inferiori rimasti sotto il peso della moto.

Gli amici con lui sull’Altopiano hanno lanciato un Sos telefonico al numero di emergenza del 118, con la centrale operativa di Vicenza ad attivare sia la squadra di Soccorso Alpino di Asiago sia il team di emergenza sanitaria con eliambulanza di Treviso, competente per l’area di montagna dell’Altopiano. L’incidente si è verificato nel territorio montano di Enego.

I soccorritori si sono dati quindi appuntamento nell’area intorno ai luoghi sacri del Monte Ortigara, più precisamente sul tratto che da Bivio Italia conduce a Monte Forno. I membri del Cnsas Triveneto hanno raggiunto il terzetto in fuoristrada, percorrendo così la assai strada mulattiera, ma risultava difficoltoso il trasporto in sicurezza dell’infortunato a causa del terreno sconnesso. Pertanto è stato deciso il recupero via cielo, procedendo allo sbarco in hovering e a issare a bordo l’infortunato e trasportarlo quindi all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

Il motociclista rodigino è stato affidato al personale di pronto soccorso e successivamente del reparto di ortopedia per gli accertamenti diagnostici del caso e l’ingessatura di un arto inferiore, mentre i compagni di gita hanno fatto rientro a casa in maniera autonoma.