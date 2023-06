E’ tornato Fuoribosco: il festival per riscoprire la bellezza del territorio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato con il pianista Paolo Casolo il primo dei tredici appuntamenti tra musica, poesia, letteratura, fotografia e passeggiate, che dallo scorso fine settimana a metà settembre rallegreranno la città di Schio. È FuoriBosco 2023, il festival promosso dall’Amministrazione Comunale di Schio che punta a valorizzare il territorio abbinando proposte culturali inedite a luoghi incantevoli.

Il festival è iniziato il 17 giugno con un tour itinerante tra Tretto e Monte Magrè con il pianista Paolo Casolo che si è esibito in una spettacolare performance itinerante a bordo di un trattore, regalando un meraviglioso concerto agli ospiti della C.A.S.A. e agli abitanti di varie frazioni del comune.

Appuntamento in Busa Novegno il 25 giugno per una caccia fotografica al fiore assieme al botanico Nicola Casarotto.

Il consueto concerto d’estate con il Coro G.E.S ritorna l’1 luglio nella chiesa di Sant’Ulderico di Tretto, mentre il prato adiacente alla trattoria L’Antenna a Raga Alta farà da cornice a Poemusìa, un emozionante spettacolo che unisce le parole di Edoardo Gallo e la musica di Giuseppe Laudanna.

A Malga Davanti il fotografo Gigi Abriani presenterà il suo libro “Vita Ramenga e I custodi delle terre alte – Racconti di transumanza” il 16 luglio e dopo il successo delle ultime edizioni torna il Concerto all’Alba con il Gruppo Caronte al campo sportivo di Monte Magrè il 23 luglio.

A San Rocco, località Coste, il 28 luglio andrà in scena un racconto teatrale e musicale di nuova produzione che esplora il sottosuolo e ripercorre la curiosa storia di padre Zuane, il mago degli ori, grazie alla narrazione di Alessandro Anderloni, le note di Thomas Sinigaglia e la voce di Raffaella Benetti.

Non manca, poi, un appuntamento dedicato alle stelle con una passeggiata “di San Lorenzo” a Bosco di Tretto seguita da un aperitivo al chiaro di luna il 10 agosto.

Si ritorna in Busa Monte Novegno il 13 agosto per un concerto per quartetto di Corni delle Alpi e corno moderno con Dolomiti Horn Ensemble.

Villa Facci a Santa Caterina ospiterà uno spettacolo davvero originale che unisce astronomia e musica: il 20 agosto il Gruppo Caronte e l’astrofisico Fabio Peri ricorderanno i 50 anni di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Da non perdere il racconto in musica e parole di Patrizia Laquidara con “Ti ho vista ieri” l’8 settembre all’agriturismo Maggiociondolo a San Rocco.

Gli ultimi due appuntamenti sono dedicati alla scoperta dei suoni della natura con un’escursione sonora in località Piane il 9 settembre e un’escursione dedicata ai bambini il 23 settembre, in località Cerbaro.

«Questa rassegna di incontri ci offre l’opportunità di scoprire e vivere la montagna e la collina attraverso un punto di vista nuovo – dice l’assessore alla cultura, Barbara Corzato – Ogni anno la qualità delle proposte migliora e ciò ci permette di attrarre un numero maggiore di persone. Attraverso questo Festival cerchiamo di trasmettere l’amore per il territorio, mettere in risalto la sua bellezza naturale e autentica e anche promuovere un ritorno residenziale. Ci tengo, poi, a ringraziare particolarmente le varie realtà che hanno sostenuto la realizzazione di questa rassegna così ricca».

Ulteriori informazioni su https://www.visitschio.it/it