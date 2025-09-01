Incidente in malga per un 21enne che cade e si ferisce al volto. Ricoverato in ospedale

Una “facciata” a terra sulle pietre, con conseguente trauma al volto, ha fatto scattare ieri alle 14 (domenica 31 agosto) i soccorsi nei confronti di un ragazzo vicentino di Breganze impegnato in una gita in montagna sull’Altopiano insieme ad amici. Il giovane ha perso ad un tratto l’equilibrio,cadendo a terra mentre affrontava un terreno in discesa e ruzzolando per alcuni metri a valli.

Tra le ferite riportate, appunto, delle lesioni al viso non meglio precisate che hanno subito indotto gli accompagnatori ad avvertire il 118 della necessità di soccorrere il 21enne, che si trovava con loro nella zona di Malga Fossetta, nel territorio montano di Enego.

La comitiva era di rientro dai Castelloni di San Marco, un parco naturale montano attrezzato chiamato anche “labirinto di roccia”, meta di escursionisti appassionati dei monti e natura. L’imprevisto di domenica è avvenuto nel corso della fase di rientro verso Malga Fossetta a causa di un probabile inciampo sul sentiero di ritorno.

Sul posto sono è stata inviata in supporto una squadra del Soccorso Alpino dei 7 Comuni, giunta da Asiago in tempi ragionevolmente rapidi. Quattro soccorritori hanno raggiunto in fuoristrada la malga, dove nel frattempo era arrivato a piedi il giovane breganzese sorretto dai compagni. In accordo con la centrale operativa del 118 l’infortunato è stato trasportato fino all’ambulanza, che si era fermata un chilometro prima a causa della strada dissestata. Poi il ricovero all’ospedale di Asiago per gli accertamenti del caso specifico e tutte le medicazioni urgenti necessarie.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.