A Castelvecchio una falesia ricorda Paolo Dani, morto in Marmolada

In ricordo di Paolo Dani, morto in Marmolada il 3 luglio 2022, una falesia che porta il suo nome. La passione per la montagna ed “ricordo di una figura straordinaria” è lo spirito con cui a Castelvecchio di Valdagno è stata ufficialmente inaugurata la falesia “Paolo Dani”, una meta per gli amanti dell’arrampicata. La decisione è stata presa grazie alla sinergia profonda tra le sezioni Cai di Valdagno e Recoaro che hanno ritenuto doveroso ricordare l’amico con un simbolo del suo amore per la montagna e i suoi sport.

Il taglio del nastro è il coronamento di un grande progetto, reso possibile dal lavoro dei tantivolontari che hanno speso tempo ed energie sul campo, dal supporto della guida alpina Gianni Bisson e dalla presenza del Soccorso Alpino, uniti per regalare al territorio un luogo di sport, sicurezza e memoria.

Paolo Dani era un tecnico del Soccorso Alpino e una guida alpina. E’ morto a due giorni dai 52 anni sulla Marmolada, in quel 3 luglio di 4 anni fa che tutti ricordano, quando 11 persone (in gran parte del vicentino) sono morte sotto il crollo di un pesante seracco di ghiaccio e roccia e altre 8 sono rimaste ferite.

Sempre gentile, disponibile ad aiutare, cordiale. Così lo descrivono colleghi e amici, che ancora oggi lo descrivono come “un fratello”. Ma anche uomo di grandi capacità tecniche in montagna, coinvolgente e pratico. Dani era consapevole che il suo mestiere comportava dei rischio, ma proprio la sua professionalità lo rendeva “intoccabile” agli occhi di chi lo conosceva. Quando è morto Paolo Dani svolgeva da quasi 20 anni ’attività di guida alpina accompagnando gruppi e privati su ogni terreno, dall’alta montagna, alle cascate ghiacciate, al trekking. Aveva aperto vie sulle Piccole Dolomiti e accompagnato centinaia di appassionati e aveva anche organizzato tantissimi corsi di arrampicata e alpinismo per bambini, ragazzi e adulti.

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