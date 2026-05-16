Soccorso alpino in azione per due infortuni durante la Grande Rogazione

Questa mattina verso le 11 la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino dei Sette Comuni, a seguito dell’infortunio capitato a due partecipanti alla processione della Grande Rogazione, entrambi scivolati a poca distanza l’uno dall’altra, in località Caberlaba. I soccorritori sono partiti con due mezzi, mentre sul posto si trovavano già tre volontari presenti all’evento, che si sono fermati per dare assistenza alla 72enne di Asiago, che si era fatta male a una caviglia, e al 76enne di San Donà di Piave, che era caduto e lamentava dolori a una gamba. Imbarellati i due infortunati sono stati trasportati all’ambulanza, che li ha condotti all’ospedale di Asiago per le opportune cure.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.